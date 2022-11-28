Украинские военные выпустили десятки снарядов по территории ДНР

Погибли трое мирных жителей

Три мирных жителя погибли, шестеро ранены в результате обстрелов украинских боевиков в ДНР. Националисты открыли огонь по Горловке и Гольмовскому из крупнокалиберной артиллерии. Несколько снарядов упали в Ворошиловском районе Донецка. В многоквартирных домах выбиты окна, повреждён детский сад. Российские военные наносят ответные удары по противнику, подавляют огневые точки.

Запорожское направление – ВСУ на этом участке изучают местность, прощупывают слабые места в обороне. Для этого боевики установили наблюдательный пункт в районе линии соприкосновения. Но российская разведка выявила его при помощи беспилотника. Координаты передают артиллеристам, для уничтожения объекта задействуют самоходную установку "Акация". Попадание подтверждают данные объективного контроля.

Ночью цели противника выявляют при помощи тепловизора – на этот раз устройство помогло обнаружить станковый противотанковый гранатомёт. Из него боевики обстреливали позиции 1-го армейского корпуса ДНР в районе села Водяное. Донецкие разведчики уничтожают СПГ-9 выстрелом из ПТУРа. А это уже поражение колонны ВСУ на марше (см. видео). Удар приходится по машине, перевозившей боеприпасы – моментально происходит детонация снарядов.

Бронированную технику и живую силу ВСУ поражают расчеты самоходок "Нона". Огонь ведут с закрытых позиций и прямой наводкой. Сами бойцы называют "Нону" "орудием возмездия" - дело в том, что к нему подходят не только отечественные, но даже трофейные НАТОвские снаряды. Пять минут работы – и смена позиции.

"Мы же перекатываемся с места на место, стреляем из разных мест. Ну, мы видим, что они пытаются нас найти, вычислить, но у них это получается пока, слава Богу, плохо", - говорит командир батареи.

Результат огневого поражения вблизи – уничтожен БТР-80 и внедорожник противника. Поврежден автоматический миномет "Василек". Кадры из Херсонской области – на детали разбит украинский танк Т-72Б. В Луганской республике в выходные противник предпринимал безуспешные попытки оборудовать опорные пункты и закрепиться в районе сел Площанка и Червонопоповка. Но огнем российской артиллерии подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции.

На расстоянии до 30 километров расчеты буксируемых пушек "Гиацинт-Б" могут вести огонь по позициям противника. На этот раз цель – ангар с техникой ВСУ – намного ближе. Стрельбу корректируют с помощью беспилотного летательного аппарата. Эта же камера фиксирует попадание.

"Хорошо учился в школе. С математикой дела на "отлично". И поэтому получается хорошо, быстро, оперативно вычислять заданные угломеры и так далее", - говорит старший наводчик.

Лишенные какого-либо тактического значения – неизбирательные обстрелы продолжают вооруженные силы Украины. За сутки они нанесли 35 ударов по территории Донецкой республики. Снаряды РСЗО "Град" попали по центру городу, площадке, прилегающей к "Донбасс-арене", жилым домам на улице Щорса – там прямым попаданием разрушена кровля и выбиты в окнах. Еще один снаряд угодил в детскую площадку. Жертвами обстрелов стали три мирных жителя.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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