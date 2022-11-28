В Москве наградили финалистов фестиваля "Радонеж"

На конкурс прислали рекордное количество работ

В Москве наградили финалистов 27-го Международного фестиваля духовно-нравственного кино и телепрограмм "Радонеж". В этом году участники прислали рекордное количество работ - более двухсот, в том числе короткометражные и анимационные фильмы.

Гран-при фестиваля присуждён картине Сергея Дебижева "Святой архипелаг". Лучшей режиссёрской работой отмечена лента "Квартет". Также особой награды удостоен документальный фильм “Беслан, будем жить!" Фестиваль прошёл при поддержке правительства столицы и по благословению Патриарха Московского и всея Руси.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"