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В Москве наградили финалистов фестиваля "Радонеж"

11:54
  • понедельник
  • 28 ноября 2022

На конкурс прислали рекордное количество работ

В Москве наградили финалистов 27-го Международного фестиваля духовно-нравственного кино и телепрограмм "Радонеж". В этом году участники прислали рекордное количество работ - более двухсот, в том числе короткометражные и анимационные фильмы.

Гран-при фестиваля присуждён картине Сергея Дебижева "Святой архипелаг". Лучшей режиссёрской работой отмечена лента "Квартет". Также особой награды удостоен документальный фильм “Беслан, будем жить!" Фестиваль прошёл при поддержке правительства столицы и по благословению Патриарха Московского и всея Руси.

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Фестиваль "Радонеж"
Фестиваль "Радонеж"
Фестиваль "Радонеж"
Фестиваль "Радонеж"
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