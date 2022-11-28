Уроки технологии: школьники Приморья могут получить новые навыки

Старшеклассники могут научиться робототехнике или управлению трактором

Освоить робототехнику, изучить основы биотехнологии и даже научиться управлять трактором. Эти и другие навыки могут приобрести старшеклассники Приморья в рамках профильной подготовки. К окончанию школы полученный ребятами опыт поможет им легче определиться с профессией.

Настоящие соревнования подводных роботов. Так теперь проходят уроки технологии. Каждая команда получает подводный аппарат и планшет. Нужно составить программы так, чтобы робот выполнил все задания.

"Здесь привязана логика, математика, умение мыслить, поэтому вполне себе полезно и занимательно", - говорит Елизавета Дмитриенко, ученица МБОУ Центр образования №28 г.Владивосток.

Робототехника в образовательном центре стала частью общей программы в этом учебном году. Теперь один час в неделю этим школьникам не то что можно, а нужно смотреть на уроке в гаджеты. Ученики говорят, что такие занятия, возможно, помогут раскрыть в себе таланты программиста. Но а пока управлять роботами просто очень интересно.

За 100 километров от Владивостока школьники из поселка Тимирязевка тоже учатся управлять. При сельскохозяйственной академии они получают профессию тракториста. Тренажер полностью имитирует кабину настоящего трактора. Перед тем как выйти в поля, школьники учатся управлять трактором именно здесь. Факультатив в так называемом агроклассе выбирают и юноши и девушки.

"Девчонкам тяжелее, особенно ногти им мешают, но они внимательнее, парни любят погонять", - говорит Анатолий Сенюгин, мастер производственного обучения Учебного центра Инженерно-технологического института Приморской Государственной сельскохозяйственной академии

В 11 классе вместе с аттестатом школьникам вручат и свидетельство профессии "тракторист". Далее им останется только сдать государственный экзамен.

"Может быть буду и подрабатывать, но больше для себя. Мы в сельской местности живём, поэтому трактором буду огород пахать", - объясняет Вадим Болсуновский, ученик МБОУ СОШ п.Тимирязевский.

А эти школьницы после выпуска могут стать учёными. Основы биотехнологии они изучают в федеральном научном центре. Система профильной подготовки сейчас активно развивается в Приморских школах. Агроклассы, естественные науки, педагогика, юриспруденция, судостроение, инженерия - школьникам можно выбрать по два факультатива, а если не понравится - поменять. Такие занятия, по мнению специалистов, помогут ребятам лучше определиться с выбором профессии.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Приморский край.

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