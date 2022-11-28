Лукашенко решил обсудить с Путиным помехи сотрудничеству

Белорусский лидер анонсировал личную встречу с президентом России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 28 ноября, заявил, что в ближайшее время на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным планирует в том числе обсудить бюрократические моменты, тормозящее сотрудничество с Россией.

По словам белорусского лидера, в сотрудничестве Москвы и Минска "есть определенные торможения, к сожалению, бюрократические". Обсудить эти вопросы Лукашенко пообещал в ходе очередной личной встречи с президентом России.

Лукашенко подчеркнул, что "если мелкие вопросы какие-то снять с поверхности", то страны значительно смогут продвинуться вперед в плане импортозамещения.

Как отметил президент Белоруссии, "это самое главное для нас сейчас", хотя 2022 года "показал, что мы справимся", сообщает РИА Новости.

В октябре Александр Лукашенко заявлял, что на пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ) в некоторых случаях отмечается недостаток взаимной поддержки, в том числе в вопросах внешних рестрикций. Он объяснил это тем, что на постсоветском пространстве осталось множество межнациональных и территориальных споров, "которые Советский Союз не смог или не успел разрешить".

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