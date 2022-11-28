ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко решил обсудить с Путиным помехи сотрудничеству

11:40
  • понедельник
  • 28 ноября 2022

Белорусский лидер анонсировал личную встречу с президентом России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 28 ноября, заявил, что в ближайшее время на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным планирует в том числе обсудить бюрократические моменты, тормозящее сотрудничество с Россией.
Минск предупредил о риске создания ударных группировок НАТО против России и Белоруссии

По словам белорусского лидера, в сотрудничестве Москвы и Минска "есть определенные торможения, к сожалению, бюрократические". Обсудить эти вопросы Лукашенко пообещал в ходе очередной личной встречи с президентом России.

Лукашенко подчеркнул, что "если мелкие вопросы какие-то снять с поверхности", то страны значительно смогут продвинуться вперед в плане импортозамещения.

Как отметил президент Белоруссии, "это самое главное для нас сейчас", хотя 2022 года "показал, что мы справимся", сообщает РИА Новости.

В октябре Александр Лукашенко заявлял, что на пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ) в некоторых случаях отмечается недостаток взаимной поддержки, в том числе в вопросах внешних рестрикций. Он объяснил это тем, что на постсоветском пространстве осталось множество межнациональных и территориальных споров, "которые Советский Союз не смог или не успел разрешить".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.