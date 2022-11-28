Минздрав рассказал об устойчивом снижении числа ВИЧ-инфицированных в России

Это говорит об ответственном подходе в реализации планов здравоохранения

В России в настоящее время проживает более 850 тысяч людей с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), причем отмечается устойчивый тренд по ежегодному снижению числа новых больных. Об этом в понедельник, 28 ноября, рассказал российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В 2021 году количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией составило почти 59 тысяч человек, что меньше на 2% по сравнению с 2020 годом. Это также меньше, чем в 2019 году.

Глава Минздрава подчеркнул, что устойчивому тренду по снижению числа ВИЧ-инфицированных следуют все субъекты Российской Федерации.

По словам Мурашко, это говорит об ответственном подходе в реализации предусмотренных государственной и региональной стратегий и региональных планов, что является принципиальным условием для улучшения эпидситуации и картины по всей стране, сообщает "Интерфакс".

Ранее Минздрав скептически оценил заявления о том, что в России инфицированы ВИЧ до 1,5 млн граждан, что составляет 1% населения страны, причем "рост числа инфицированных очевиден". В ведомстве отметили, что эти "факты" не верифицируемы, носят технический, оценочный характер и не могут служить объективными индикаторами, отражающим актуальную эпидемиологическую ситуацию.

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