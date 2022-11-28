Медведь не успел впасть в спячку и стал жертвой амурского тигра

Разыгралась нешуточная битва

Амурский тигр победил бурого медведя на территории охранной зоны в южном районе Большехехцирского заповедника Хабаровского края.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФГБУ "Заповедное Приамурье", косолапый не успел залечь в спячку. Тигру по кличке Одыр удалось одержать победу над медведем внушительных размеров - ширина мозоли его передней лапы составляет 18 сантиметров.

"Судя по следам, схватка здесь развернулась нешуточная. Звери долго боролись, но тигр все же одержал победу", - сообщили специалисты.

Тигр не пострадал – на месте его лежки нет кровавых пятен. Лежбище находится рядом с недоеденной тушей медведя.

"Вероятно, тигр позже вернется сюда, чтобы еще несколько дней продолжать трапезу", - уточнил главный инженер.

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