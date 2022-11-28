Польша подтвердила опустошение складов НАТО из-за помощи Украине

При этом Альянс обещает сохранить поддержку Киева

Склады военной техники государств — членов НАТО пустеют из-за помощи Украине. Такое заявление в понедельник, 28 ноября, сделал посол Польши при НАТО Томаш Шатковский.

Дипломат пояснил, что это одна из причин, по которой страны НАТО в последнее время не так активно передают Украине вооружение — "опустошение складов военной техники, вооружения", с которым столкнулись уже многие члены Альянса.

Кроме того, Шатковский отметил, что в НАТО столкнулись "с усталостью общественного мнения, а общественное мнение было решающим фактором во многих странах, если речь идет о политике по поддержке Украины".

Польский дипломат напомнил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает необходимым продолжать помощь Украине на фоне снижения военных запасов НАТО. По мнению Шатковского, Столтенберг "идет довольно далеко в своих декларациях или призывах", утверждая, что такой подходи важнее для безопасности членов Альянса, чем поддержание на своих складах определенных запасов оружия, сообщает RMF FM.

При этом зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявлял, что враги России напрасно надеются на истощение возможностей нашей страны в сфере вооружений. Политик подчеркнул, что "продолжение следует" и "всем хватит".

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