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Китай упростил выдачу виз россиянам

12:37
  • понедельник
  • 28 ноября 2022

Требования к документам в основном вернулись к допандемийным

Генеральное консульство КНР в Хабаровске упрощает визовые процедуры для граждан России. Об этом в понедельник, 28 ноября, рассказал генеральный консул Китая Цзян Сяоян.

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Как отметил дипломат в интервью "Интерфаксу", Пекин придает большое значение бесперебойному и безопасному передвижению людей через российско-китайскую государственную границу.

Цзян Сяоян отметил, что россияне могут подать документы на получение экипажной, гостевой, рабочей, деловой, семейной и долгосрочной учебной визы. Требования к документам в основном вернулись к действовавшим до пандемии коронавирусной инфекции.

Генконсул также рассказал, что до пандемии коронавируса, когда многие государства закрыли границы, среднегодовой показатель взаимных визитов между Россией и КНР достигал 3 млн пересечений. При этом год от года увеличивалось число граждан Китая, посещающих Россию.

После начала российской спецоперации на Украине ряд государств ужесточил правила выдачи виз гражданам России. Это коснулось и Кипра, куда традиционно отправлялось немало российских туристов. Государство с 1 декабря вводит визовый сбор за оформление национальной визы для граждан России. По прежним правилам российские туристы могут получить кипрскую визу бесплатно.

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