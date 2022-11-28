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В организме Саакашвили нашли мышьяк

12:56
  • понедельник
  • 28 ноября 2022

Политика хотели отравить

Медицинские анализы, взятые у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, указали на наличие в его организме следов мышьяка.

Об этом в понедельник, 28 ноября, заявил его адвокат Шалва Хачапуридзе. За несколько часов до начала заседания эксперты нашли в пробах политика следы отравляющих веществ.

"Мы пока не получали анализов ногтей, они придут сегодня, но по телефону выяснилось, что в результате исследования было выявлено еще одно вещество - мышьяк", - сказал он в эфире телеканала "Мтавари".

Сегодня, 28 ноября, Саакашвили впервые за долгое время лично будет присутствовать в зале суда, куда его доставят в инвалидном кресле.

Ранее стало известно, что у Саакашвили атрофировались мышцы левой руки. Кроме того, у политика могут подтвердить деменцию, туберкулез и еще 34 болезни.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию в октябре прошлого года. Экс-президента арестовали и заключили в тюрьму города Рустави, где он объявил голодовку, которую потом прекратил из-за развития тяжелых заболеваний. Вскоре политика перевели в столичную клинику "Вивамед", адвокаты и требуют направить его на лечение за границу.

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