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Власти Киева решили не отказываться от новогодней елки

13:18
  • понедельник
  • 28 ноября 2022

Город страдает от перебоев с энергоснабжением

Главная новогодняя елка Украины будет установлена в Киеве на Софийской площади. Об этом в понедельник, 28 ноября, рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Киев заявил о "существенном" дефиците в энергосистеме страны

Как уточнил градоначальник в интервью агентству "РБК-Украина", городские власти "обратились к бизнесу, который согласился не за бюджетные деньги, а за свои средства установить в городе елки без новогоднего пафоса".

Наряду с главной новогодней елкой Украины в Киеве в разных районах поставят еще несколько елок. Однако новогодние праздники в Киеве пройдут без массовых мероприятий и концертов, рассказал Кличко.

Ранее глава службы безопасности киевской администрации Роман Ткачук рассказал, что в Киеве всерьез обсуждают тему эвакуации порядка трёх миллионов жителей украинской столицы при полном отключении электричества. По его словам, Киев может "потерять всю нашу систему электроснабжения". В городе уже действует график веерных отключений. Его пришлось ввести после ударов Вооружённых Сил России по объектам электроэнергетики.

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