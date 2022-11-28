Россия оценила готовность других стран помочь в переговорах с Украиной

Переговоры были прекращены в апреле по вине Киева

Российская сторона приветствует готовность ряда зарубежных государственных деятелей и стран помочь в возобновлении переговорного процесса по мирному урегулированию конфликта с Украиной. Об этом в понедельник, 28 ноября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля прокомментировал инициативу Ватикана выступить в роли посредника для возобновления российско-украинских переговоров, а также предложить свою территорию в качестве места проведения таких переговоров.

Однако Дмитрий Песков отметил, что "в той ситуации, которую мы де-факто сейчас имеем и де-юре, с украинской стороны такие площадки востребованными быть не могут", сообщает ТАСС.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "большинство войн заканчиваются переговорами, но происходящее за столом переговоров зависит от происходящего на земле". Этим политик мотивировал необходимость продолжать поддержку Украины, чтобы обеспечить ей выгодные позиции на переговорах.

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