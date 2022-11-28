В Кремле отреагировали на возможность ухода России с территории ЗАЭС

Не нужно искать какие-то признаки там, где их нет, подчеркнул Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения об оставлении Россией Энергодара и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

"Не нужно искать каких-то признаков там, где их нет и быть не может", - ответил представитель Кремля.

Ранее глава украинской компании "Энергоатом" Петр Котин заявил, что российские войска готовятся уйти из Энергодара и ЗАЭС. Администрация Энергодара назвала подобные высказывания и публикации фейками.

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