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Бочкарёв: Регионы переймут московский опыт закупок для строек

13:17
  • понедельник
  • 28 ноября 2022

Цифровизация закупок повышает прозрачность строительства и позволяет эффективнее использовать ресурсы

Практика цифровизации закупок для столичных строек успешно тиражируется в других регионах страны. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

"На крупных объектах строительства Москвы цифровизация закупок уже показала свою эффективность, теперь решение от российских разработчиков тиражируется в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Красноярск, Тюмень, Новосибирск и другие регионы. В регионах этот сервис будет внедрен в первую очередь при строительстве социальных объектов", - сказал Бочкарёв.

Так, российский облачный сервис "Синтека" позволяет автоматизировать процесс снабжения: собирает заявки на стройматериалы, отсылает запросы поставщикам, обрабатывает полученные счета, а также контролирует оплату и доставку.

По словам Бочкарева, цифровизация закупок повышает прозрачность строительства и позволяет эффективнее использовать ресурсы. Более того, использование сервиса исключает недобросовестную закупку и помогает руководителям избежать сговора снабженцев с поставщиками.

В свою очередь директор компании "Синтека" Илья Анисимов подчеркнул, что внедрение сервисов цифровых закупок позволяет добиться существенной экономии средств и, в конечном итоге, сокращает сроки реализации проектов.

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