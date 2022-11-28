Москва направит в школы и колледжи Донецка и Луганска более миллиона учебников и пособий

Актуальные версии учебников и пособий в настоящее время закупают у издательств

Более миллиона учебников и учебных пособий отправят из Москвы в школы и колледжи Донецка и Луганска в начале 2023 года. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Благодаря этому образовательные организации будут полностью обеспечены необходимыми материалами по всем предметам, а дети смогут успешно освоить школьную программу.

Актуальные версии учебников и пособий в настоящее время закупают у издательств. Собрать нужное количество комплектов и отправить их в Донецк и Луганск планируется до конца декабря 2022 года. Все школьники, студенты колледжей и педагоги этих городов получат новые книги, рабочие тетради и другие материалы, необходимые в образовательном процессе.

По словам руководителя столичного департамента образования и науки Александра Молоткова, для педагога очень важны новые и современные образовательные материалы. У Москвы есть возможность в непростые дни оказать поддержку коллегам и предоставить учебники и наглядные пособия для работы. Таким образом объединяются усилия систем образования Москвы, Донецка и Луганска ради общей цели — успешного и отвечающего требованиям времени обучения подрастающих россиян, живущих сегодня в республиках.

Также московские школьники собрали более 700 книг для детей Луганской и Донецкой народных республик в рамках всероссийской акции "Дети — детям". В столице ее провел штаб московского регионального отделения Российского движения школьников. Юные москвичи принесли книги из домашних библиотек в пункты сбора, которые работали в ресурсных центрах Российского движения школьников, образовательных организациях и региональных штабах гуманитарной миссии #Мывместе. Всего в 85 регионах России собрали около 5 тысяч книг.

Ранее сообщалось, что у выпускников школ в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях будет выбор между сдачей ЕГЭ и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на время действия переходного периода.

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