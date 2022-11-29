Гороскоп на сегодня, 29 ноября, для всех знаков зодиака

Львам сегодня не стоит назначать встречи, а Козероги будут восприимчивы к простуде
Овны
У вас могут возникнуть проблемы на учебе из-за излишней спешки или непонимания с преподавателями. Умерьте пыл и эмоции, они сегодня только мешают.
Тельцы
Неподходящий день для вложения денег, заключения договоренностей и контрактов. Занимаясь финансовыми вопросами, подстраховывайтесь во всем.
Близнецы
Марс в вашем знаке конфликтует с Меркурием в Стрельце, что может стать почвой для потрясений в личной жизни. Будьте невозмутимы, чтобы не конфликтовать.
Раки
Вам не стоит сегодня через интернет искать работу или различных исполнителей, специалистов. В крайнем случае можно обратиться за рекомендациями к друзьям.
Львы
Вы сегодня на удивление необщительны: желание побыть в одиночестве переборет все остальные желания. Не стоит назначать собеседования или важные встречи.
Девы
Вы можете опоздать на работу из-за домашних проблем типа потекшего крана или нерадивой няни. Возможно, вам придется отменить встречи или задержаться в офисе.
Весы
Неудачный день для перемещений, поездок, посылок, логистики. Вам лучше сократить активность и углубиться в какие-то спокойные рутинные дела.
Скорпионы
Бывают дни, когда финансовые операции протекают с приключениями. Держитесь подальше от денег, чтобы не потерять их и не испортить себе настроение.
Стрельцы
Венера и Меркурий в вашем знаке попали под негативные лучи Марса, поэтому дела могут пойти не по плану. Постарайтесь не спешить, в том числе с выводами.
Козероги
Восприимчивость к простудам, ОРВИ, а также риск травм обусловлены дуэлью Меркурия и ретро-Марса. Бережно относитесь к своему здоровью, это главное.
Водолеи
У вас могут возникнуть сложности в отношениях с друзьями или в группах, чатах. Не идите на поводу у Марса, не спешите ссориться и разрывать отношения.
Рыбы
Не пугайтесь, если почувствуете усталость от любимой работы и нежелание что-то делать. Сегодня ленивый день - так ваш организм восстанавливает свой ресурс.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"