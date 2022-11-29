Гороскоп на сегодня, 29 ноября, для всех знаков зодиака

Львам сегодня не стоит назначать встречи, а Козероги будут восприимчивы к простуде

Овны

У вас могут возникнуть проблемы на учебе из-за излишней спешки или непонимания с преподавателями. Умерьте пыл и эмоции, они сегодня только мешают.

Тельцы

Неподходящий день для вложения денег, заключения договоренностей и контрактов. Занимаясь финансовыми вопросами, подстраховывайтесь во всем.

Близнецы

Марс в вашем знаке конфликтует с Меркурием в Стрельце, что может стать почвой для потрясений в личной жизни. Будьте невозмутимы, чтобы не конфликтовать.

Раки

Вам не стоит сегодня через интернет искать работу или различных исполнителей, специалистов. В крайнем случае можно обратиться за рекомендациями к друзьям.

Львы

Вы сегодня на удивление необщительны: желание побыть в одиночестве переборет все остальные желания. Не стоит назначать собеседования или важные встречи.

Девы

Вы можете опоздать на работу из-за домашних проблем типа потекшего крана или нерадивой няни. Возможно, вам придется отменить встречи или задержаться в офисе.

Весы

Неудачный день для перемещений, поездок, посылок, логистики. Вам лучше сократить активность и углубиться в какие-то спокойные рутинные дела.

Скорпионы

Бывают дни, когда финансовые операции протекают с приключениями. Держитесь подальше от денег, чтобы не потерять их и не испортить себе настроение.

Стрельцы

Венера и Меркурий в вашем знаке попали под негативные лучи Марса, поэтому дела могут пойти не по плану. Постарайтесь не спешить, в том числе с выводами.

Козероги

Восприимчивость к простудам, ОРВИ, а также риск травм обусловлены дуэлью Меркурия и ретро-Марса. Бережно относитесь к своему здоровью, это главное.

Водолеи

У вас могут возникнуть сложности в отношениях с друзьями или в группах, чатах. Не идите на поводу у Марса, не спешите ссориться и разрывать отношения.

Рыбы

Не пугайтесь, если почувствуете усталость от любимой работы и нежелание что-то делать. Сегодня ленивый день - так ваш организм восстанавливает свой ресурс.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"