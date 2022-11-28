Совет ЕС согласовал включение обхода санкций в список преступлений

За такие действия будут наказывать

Совет ЕС единогласно утвердил решение о включении обхода санкций, введенных сообществом, в перечень преступлений. Об этом говорится в заявлении органа, опубликованном в понедельник, 28 ноября.

Это решение принято в связи с санкциями против России, которые крайне важно реализовывать в полном объеме, говорится в заявлении. Пока члены ЕС "имеют разные определения того, что представляет собой нарушение ограничительных мер и какие меры наказания должны применяться в случае нарушения".

Такой подход может привести "к различной степени применения санкций и риску обхода этих мер", позволяя лицам, находящимся под действием ограничительных мер, продолжать получать доступ к своим активам и поддерживать режимы, против которых действуют рестрикции, сочли в Совете ЕС.

С учетом этого было принято решение о включении нарушения ограничительных мер в список "преступлений ЕС". Это первый из двух шагов, направленных на обеспечение одинаковой степени применения санкций на всей территории ЕС и сдерживание попыток обойти или нарушить санкции ЕС, цитирует заявление ТАСС.

В США уже действует ответственность за уклонение от санкций. В октябре американские власти выдвинули обвинения в уклонении от исполнения санкционных мер и отмывании денег в отношении пяти граждан России, а также двух нефтетрейдеров. В частности, обвинения предъявлены сыну губернатора Красноярского края Артему Уссу.

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