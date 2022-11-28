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Следователи устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на улице Свободы

15:05
  • понедельник
  • 28 ноября 2022

Погибли два человека, в том числе 4-летний ребенок

Столичные следователи восстанавливают картину смертельного ДТП на северо-западе Москвы. Накануне вечером на улице Свободы автомобиль KIA на полной скорости выскочил на тротуар и сбил мать с двумя детьми.

Женщина от полученных травм скончалась на месте. Её 4-летний сын умер в машине скорой помощи. 11-месячная девочка, которая была в коляске, что по всей видимости и смягчило удар, в больнице.

По некоторым данным, 37-летняя Наталья, которая была за рулем, перед ДТП потеряла сознание. Заключение о её состоянии должна дать медицинская экспертиза. Водительский стаж женщины более 10 лет.

"В отношении женщины, находившейся за рулем автомобиля, возбуждено уголовное дело по факту нарушения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Ход расследования контролируется прокуратурой Москвы", - сообщила Людмила Нефедова, руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы.

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