Опыт Москвы будет использован в развитии системы соцзащиты ЛНР

Делегация из Луганска уже дважды была в столице

Система социальной защиты Луганской Народной Республики (ЛНР) будет развиваться с учетом опыта Москвы.

В ноябре столицу посетила делегация работников социальной сферы из Луганска. Столичные специалисты Москвы поделились профессиональным опытом с коллегами. Эксперты посетили в Москве центры содействия семейному воспитанию, школу-интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых, Комплексный реабилитационно-образовательный центр, Московский городской центр реабилитации и центр реабилитации и образования № 7.

"Мы не только передаем спецсредства нуждающимся, но и делимся уникальным опытом специалистов. Особое внимание сейчас необходимо тем, кто не может позаботиться о себе самостоятельно - детям-сиротам и детям с инвалидностью, поэтому столица подготовила программу визита делегации в соответствии с этим запросом", - рассказал руководитель столичного Департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

Это уже второй визит делегации из Луганска, первая встреча для обмена опытом и организации дальнейшего взаимодействия прошла в октябре. В ЛНР отметили, что задача - не только сохранить то лучшее, но и оптимизировать ее с учетом законодательства Российской Федерации и имеющегося опыта.

"Несмотря на огромные возможности, которые дают нам цифровые технологии, ничто не заменит непосредственного общения. Выражаем огромную признательность московским коллегам за теплый прием и возможность изнутри познакомиться с организацией работы лучших детских учреждений социальной сферы Москвы", - поделился директор Луганского детского учреждения санаторного типа "Незабудка" Александр Шабанов.

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