ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Опыт Москвы будет использован в развитии системы соцзащиты ЛНР

13:44
  • понедельник
  • 28 ноября 2022

Делегация из Луганска уже дважды была в столице

Система социальной защиты Луганской Народной Республики (ЛНР) будет развиваться с учетом опыта Москвы.

В ноябре столицу посетила делегация работников социальной сферы из Луганска. Столичные специалисты Москвы поделились профессиональным опытом с коллегами. Эксперты посетили в Москве центры содействия семейному воспитанию, школу-интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых, Комплексный реабилитационно-образовательный центр, Московский городской центр реабилитации и центр реабилитации и образования № 7.

"Мы не только передаем спецсредства нуждающимся, но и делимся уникальным опытом специалистов. Особое внимание сейчас необходимо тем, кто не может позаботиться о себе самостоятельно - детям-сиротам и детям с инвалидностью, поэтому столица подготовила программу визита делегации в соответствии с этим запросом", - рассказал руководитель столичного Департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

Это уже второй визит делегации из Луганска, первая встреча для обмена опытом и организации дальнейшего взаимодействия прошла в октябре. В ЛНР отметили, что задача - не только сохранить то лучшее, но и оптимизировать ее с учетом законодательства Российской Федерации и имеющегося опыта.

"Несмотря на огромные возможности, которые дают нам цифровые технологии, ничто не заменит непосредственного общения. Выражаем огромную признательность московским коллегам за теплый прием и возможность изнутри познакомиться с организацией работы лучших детских учреждений социальной сферы Москвы", - поделился директор Луганского детского учреждения санаторного типа "Незабудка" Александр Шабанов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Центр соцподдержки
Центр соцподдержки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.