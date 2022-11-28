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Щит "Марина" завершил проходку левого тоннеля между "Вавиловской" и "Академической"

15:08
  • понедельник
  • 28 ноября 2022

Щит работал на глубине около 40 метров

11 месяцев в пути. Щит "Марина" завершил проходку левого перегонного тоннеля, между станциями "Вавиловская" и "Академическая" Троицкой линии метро.

Комплекс двигался на глубине около 40 метров: под Ленинским проспектом, улицей Дмитрия Ульянова и действующей Калужско-Рижской линией. Из-за чего даже пришлось на несколько дней ограничивать движение поездов на участке оранжевой ветки. В таких условиях щит преодолел почти два с половиной километра.

"Разработка грунта ведется ротором машины. Далее разработанный грунт выдается на поверхность, ТПМК перемещается вперед и в месте, где он переместился, монтируется высокоточная железобетонная обделка, за которой происходит нагнетание раствора. Таким образом щит продвигается вперед со скоростью порядка 200-250 метров в месяц", - рассказывает Евгений Прокопов, заместитель главного инженера компании "Трансинжстрой".

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Тоннелепроходческий щит
Тоннелепроходческий щит
Тоннелепроходческий щит
Тоннелепроходческий щит
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