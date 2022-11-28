В театре "Русская песня" показали "Очень веселых ребят"

Зрители перенесутся в атмосферу советской здравницы 30-х

Премьера в театре "Русской песни". Там поставили музыкальную комедию "Очень весёлые ребята" - фантазия на тему, как мог сниматься легендарный фильм Григория Александрова.

Исторической достоверности здесь искать не стоит. Имена главных героев изменены. Зато много ярких персонажей, комичных ситуаций и доброго юмора. Зрители переносятся в атмосферу советской здравницы 30-х. Там якобы снимается кино. Невероятные хитросплетения буквально переворачивают всё с ног на голову. Впрочем, может, как раз наоборот - расставляют по своим местам.

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