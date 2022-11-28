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Потомок графа Шереметева посетил институт им. Склифосовского

15:33
  • понедельник
  • 28 ноября 2022

Там ему оказали медицинскую помощь

Пётр Шереметев - меценат, архитектор, общественный деятель, а ещё потомок известного рода. Несмотря на солидный возраст, он в прекрасной форме. Это подтвердили врачи института имени Склифосовского. 

Институт Склифосовского, с какой стороны не взгляни, неизменно  вызывает чувство уважения и восхищения. А если гостей на пороге  встречает сам директор, значит, произошло нечто экстраординарное.
 
Французский не случаен. Граф Шереметев - известный меценат, архитектор и  общественный  деятель - гражданин Франции. Но его корни - русские, связанные  с Петром I,  Кутузовым и Суворовым.

Неизвестно, обладали ли предки графа тонким чувством юмора, но то, что именно его прапрапрадед - Николай Петрович Шереметев  - возвел двести лет назад этот Странноприимный дом с лечебницей и храмом -  бесспорно. 

Еще большее впечатление на графа с супругой произвели фамильные портреты. Они долго стоят, молчат и гладят старинные холсты,  объясняя свою реакцию очень просто.

"Вы должны понять, что я в полном волнении. Волнение - быть у себя дома", - говорит Пётр Шереметев.

В этом доме - институте Склифосовского - граф Шереметев начал жить заново. В прямом смысле слова. 

"Я могу точно сказать, что здесь присутствует доктор Тимур. И он меня спас", - говорит Шереметев.

Если честно, то доктор Тимур своему знаменитому пациенту во внуки годится. У  пациента от своего врача секретов нет. Прислушивается к каждому  слову. Мудрый, тонкий, восхищенный и очень добрый  - граф Шереметев произвел на коллектив института неизгладимое впечатление.

"Встреча с таким человеком - это прикосновение к истории. И в то же время - к жизни, к сегодняшней жизни. И мы уже должны создавать какую-то позитивную историю. Чтобы потом наши потомки  уже гордились нами", - говорит Михаил Годков, заведующий научным отделом лабораторной диагностики НИИ им. Склифосовского.

Лучшим докторам страны Петр Петрович Шереметев не сразу ответил  лишь на один вопрос: в чем секрет его замечательной формы в столь зрелом возрасте?  Подумав, назвал семью и генетику. Потому как в роду - сплошь богатыри. И дело не только в их физической силе. 

"Для каждого человека [самое главное жизни] - это быть на высоте. И моя семья показала это достаточно. Мои предки защищали Россию много-много веков  назад. И для меня это была нитка, которая вела меня по всей моей жизни. Будь полезным!" – говорит граф.

Он с удовольствием и восторгом делает всё новые и новые открытия. Знали бы его предки, построившие этот дом для нищих и калек, что именно здесь спустя два века спасут их  прапраправнука! И он будет не только жив, но и очень счастлив.

Ольга Стрельцова, Константин Степанов-Молодов, "ТВ Центр".

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Петр Шереметьев
Петр Шереметьев
Петр Шереметьев
Петр Шереметьев
Здание НИИ им. Склифосовского
Здание НИИ им. Склифосовского
Петр Шереметьев
Петр Шереметьев
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