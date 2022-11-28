Жители деревни под Дмитровом смогли предотвратить появление нелегальной свалки

Свалку пытались устроить на особо охраняемой земле

Кирпич и камни вместо плодородной земли. Подмосковные полицейские выясняют происхождение свалки строительных отходов на особо охраняемой земле под Дмитровом. Жители уверены: действия компании незаконны. У директора фирмы - свои оправдания.

Кучи строительного мусора в чистом поле. Неделю назад местные жители увидели, как тяжёлые самосвалы по несколько раз в день сваливают бой бетона и кирпича прямо на плодородный грунт.

"Здесь никакое строительство нигде нельзя, потому что рядом находится озеро Нерское. Озеро Нерское, Долгое, Круглое – входят озёра эти, река Мещериха, во второй пояс запасов питьевой воды", - возмущается местная жительница Раиса Корпакова.

Тех, кто свозит сюда строительный мусор, переживания местных жителей не беспокоят. Водители бульдозеров и самосвалов, не обращая внимания на людей, продолжают работать. Говорят, с документами всё в порядке и их деятельность согласована.

Человек с увесистой папкой бумаг в руках – представился директором фирмы, которая развернула тут работы, и признался, что никакого нарушения в действиях не видит.

"Это не мусор, это идёт у нас под дорогу, под строительный городок. Сейчас здесь будет организован строительный городок, мы завозим пока что оборудование, проходим сейчас все экспертизы. В администрацию предоставлены документы для получения ордера на проведение работ. Участок соответственно будет рекультивироваться в рамках 800 постановления", - уверяет Виктор Якубяк, директор компании.

Однако согласно кадастровому плану это - особо охраняемые земли и предназначены для сельскохозяйственных нужд. И здесь не то, что мусор складировать нельзя, даже огороды запрещено разбивать.

"Здесь два земельных участка. Один – это земли особо охраняемых территорий и объектов. Это происходит за моей спиной. Справа от меня - это земли сельхозназначения. И мы видим, какие здесь горы строительного мусор. Работает тяжёлая техника, самосвалы, бульдозеры", - говорит Алексей Житков, староста совхоза "Останкино".

Горы мусора расположились на границе двух участков. По словам представителя компании, они арендовали участок с кадастровым номером, оканчивающимся на 43. А мусор вывалили на участок с номером 44. Активисты это нарушение тоже заметили. При этом директор свой промах не отрицает и обещает в скором времени исправить.

Активисты уверены, что здесь явно нарушен закон и вызвали на место полицию. Жители считают, что никакого коттеджного посёлка никто строить в этом месте не собирался. Фирма просто подобрала бесплатную площадку для складирования отходов и надеялась успеть до того, как жители поднимут тревогу. Так ли это, теперь будет разбираться следствие. Правоохранители остановили все работы, а строительную технику переместили на штрафстоянку.

Илья Данильцев, Михаил Жучков, Александр Шерстюк и Даниил Егоров. "ТВ Центр".

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