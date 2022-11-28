ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жители деревни под Дмитровом смогли предотвратить появление нелегальной свалки

15:14
  • понедельник
  • 28 ноября 2022

Свалку пытались устроить на особо охраняемой земле

Кирпич и камни вместо плодородной земли. Подмосковные полицейские выясняют происхождение свалки строительных отходов на особо охраняемой земле под Дмитровом. Жители уверены: действия компании  незаконны. У директора фирмы - свои оправдания.

Кучи строительного мусора в чистом поле. Неделю назад местные жители увидели, как тяжёлые самосвалы по несколько раз в день сваливают бой бетона и кирпича прямо на плодородный грунт.

"Здесь никакое строительство нигде нельзя, потому что рядом находится озеро Нерское. Озеро Нерское, Долгое, Круглое – входят озёра эти, река Мещериха, во второй пояс запасов питьевой воды", - возмущается местная жительница Раиса Корпакова.

Тех, кто свозит сюда строительный мусор, переживания местных жителей не беспокоят. Водители бульдозеров и самосвалов, не обращая внимания на людей, продолжают работать. Говорят, с документами всё в порядке и их деятельность согласована.

Человек с увесистой папкой бумаг в руках – представился директором фирмы, которая развернула тут работы, и признался, что никакого нарушения в действиях не видит.

"Это не мусор, это идёт у нас под дорогу, под строительный городок. Сейчас здесь будет организован строительный городок, мы завозим пока что оборудование, проходим сейчас все экспертизы. В администрацию предоставлены документы для получения ордера на проведение работ. Участок соответственно будет рекультивироваться в рамках 800 постановления", - уверяет Виктор Якубяк, директор компании.

Однако согласно кадастровому плану это - особо охраняемые земли и предназначены для сельскохозяйственных нужд. И здесь не то, что мусор складировать нельзя, даже огороды запрещено разбивать.

"Здесь два земельных участка. Один – это земли особо охраняемых территорий и объектов. Это происходит за моей спиной. Справа от меня - это земли сельхозназначения. И мы видим, какие здесь горы строительного мусор. Работает тяжёлая техника, самосвалы, бульдозеры", - говорит Алексей Житков, староста совхоза "Останкино".

Горы мусора расположились на границе двух участков. По словам представителя компании, они арендовали участок с кадастровым номером, оканчивающимся на 43. А мусор вывалили на участок с номером 44. Активисты это нарушение тоже заметили. При этом директор свой промах не отрицает и обещает в скором времени исправить.

Активисты уверены, что здесь явно нарушен закон и вызвали на место полицию. Жители считают, что никакого коттеджного посёлка никто  строить в этом месте  не собирался. Фирма просто подобрала бесплатную площадку для складирования отходов и надеялась успеть до того, как жители поднимут тревогу. Так ли это, теперь будет разбираться следствие. Правоохранители остановили все работы, а строительную технику переместили на штрафстоянку.

Илья Данильцев, Михаил Жучков, Александр Шерстюк и Даниил Егоров. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Свалка строительного мусора
Свалка строительного мусора
Свалка строительного мусора
Свалка строительного мусора
Свалка строительного мусора
Свалка строительного мусора
Свалка строительного мусора
Свалка строительного мусора
Свалка строительного мусора
Свалка строительного мусора
Свалка строительного мусора
Свалка строительного мусора
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.