В Новой Третьяковке открылась выставка в честь юбилея Академии Сергея Андрияки

Там представлено около 3 тысяч работ

В Третьяковке на Крымском валу открылась масштабная выставка, приуроченная к юбилею Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

Там представлено около 3 тысяч работ, выполненных в различных техниках: от рисунка до темперной живописи. От витражей до флорентийской мозаики, керамики или ювелирных изделий.

В основном, это работы студентов и педагогов Академии, аналогов которой в мире нет. Разумеется, представлены и полотна самого ректора вуза - Сергея Андрияки.



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