В Москве обсудили поддержку креативной экономики в малых городах

Форум проходит в третий раз

Роль исторического наследия и культурных особенностей, а также поиск скрытых ресурсов для развития территорий обсуждают в Москве на форуме "Россия - территория реализации идей. От волонтёров культуры к креативной экономике". Он проходит в третий раз.

В работе площадки принимают участие ведущие эксперты, практики. Среди главных тем - поддержка креативной экономики в малых городах страны, а также развитие предпринимательских и общественных инициатив.

"Когда региональная администрация (губернатор, правительство и все структуры края) начинают вкладываться и поддерживать креативную индустрию, тот этот регион начинает развиваться в плане креативных индустрий просто семимильными шагами", - говорит Ирина Мастусова, председатель комиссии ОП России по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия.

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