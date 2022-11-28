Путин оценил уровень экономических связей с Казахстаном

Российско-казахстанские межрегиональные форумы традиционно проходят с высокой отдачей

Президент России Владимир Путин заявил, что 76 из 89 субъектов страны установили прямые торгово-экономические связи с казахстанскими партнерами.

"Совместно и весьма успешно работают города-побратимы", - добавил глава государства (цитата по РИА Новости).

Российско-казахстанские межрегиональные форумы традиционно проходят с высокой отдачей, способствуют расширению сети партнерских контактов, также отметил Путин.

"Тем самым внося заметный вклад в развитие всего комплекса многопланового и взаимовыгодного взаимодействия наших государств", - заключил российский лидер.

В воскресенье президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Россию. В понедельник из Кремля Путин и Токаев обратились по видеосвязи к участникам XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Вскоре главы государств проведут переговоры.

По словам Путина, Москва высоко ценит, что первый после переизбрания визит за рубеж Токаев нанес в Россию, это имеет особое значение.

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