Песков рассказал о "феномене Путина"

Президент работает эффективно
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами в понедельник оценил уровень доверия граждан главе государства Владимиру Путину.
Как отметил кремлевский спикер, традиционно высокий уровень поддержки - это "феномен Путина".
"Поддержка людей для Путина - это самое главное, поддержка людей и доверие людей. На этой широкой поддержке Путин всегда и основывает все свои решения и всю свою работу, он сам неоднократно об этом говорил", - добавил Песков (цитата по ТАСС).
Он уточнил, что президент работает эффективно, его действия отвечают чаянию людей.
Согласно рейтингу ВЦИОМ на 25 ноября, уровень доверия россиян Путину составляет 78,7%.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"