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Песков рассказал о "феномене Путина"

13:51
  • понедельник
  • 28 ноября 2022

Президент работает эффективно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами в понедельник оценил уровень доверия граждан главе государства Владимиру Путину.

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Как отметил кремлевский спикер, традиционно высокий уровень поддержки - это "феномен Путина".

"Поддержка людей для Путина - это самое главное, поддержка людей и доверие людей. На этой широкой поддержке Путин всегда и основывает все свои решения и всю свою работу, он сам неоднократно об этом говорил", - добавил Песков (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что президент работает эффективно, его действия отвечают чаянию людей.

Согласно рейтингу ВЦИОМ на 25 ноября, уровень доверия россиян Путину составляет 78,7%.

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