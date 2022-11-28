Песков рассказал о "феномене Путина"

Президент работает эффективно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами в понедельник оценил уровень доверия граждан главе государства Владимиру Путину.

Как отметил кремлевский спикер, традиционно высокий уровень поддержки - это "феномен Путина".

"Поддержка людей для Путина - это самое главное, поддержка людей и доверие людей. На этой широкой поддержке Путин всегда и основывает все свои решения и всю свою работу, он сам неоднократно об этом говорил", - добавил Песков (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что президент работает эффективно, его действия отвечают чаянию людей.

Согласно рейтингу ВЦИОМ на 25 ноября, уровень доверия россиян Путину составляет 78,7%.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"