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В Запорожье предотвращена серия терактов

14:19
  • понедельник
  • 28 ноября 2022

Взрывы готовились по заданию украинских спецслужб

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила серию терактов в Запорожской области.
ФСБ пресекла диверсию агентов украинских националистов под Воронежем

Преступления готовились по заданию украинских спецслужб, сообщили в понедельник, 28 ноября, в ЦОС ФСБ. Подозреваемых задержали в Мелитополе при "следовании к месту закладки взрывного устройства на одном из рынков города".

"Двое из них, ранее судимые за совершение тяжких преступлений на территории Украины, дали признательные показания, что действовали по заданию украинских спецслужб с целью устрашения мирного населения Запорожской области",- сообщили в ФСБ.

В автомобиле задержанных обнаружили и изъяли компоненты самодельного взрывного устройства, в квартирах - два пистолета с боеприпасами, граната с запалом.

Возбуждены уголовные дела за подготовку терактов и незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Задержанных доставили в Москву.

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