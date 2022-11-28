ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Госдуме назвали условие продажи российского зерна за рубеж

14:32
  • понедельник
  • 28 ноября 2022

Россия готова к такому варианту, несмотря на санкции

Россия готова поставлять зерно за рубеж в том случае, если Россельхозбанк вернется в систему SWIFT. Об этом рассказал председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Путин рассказал, кто виноват в дисбалансе продовольствия в мире

Парламентарий напомнил, что Россия является крупнейшим производителем зерна в мире, а также подчеркнул, что 2022 год стал рекордным для российских аграриев с точки зрения собранного урожая.

В России готовы продавать излишки зерна за рубеж, но в ответ ставят вопрос о том, чтобы также поставки зерна могли финансово обслуживаться банком профильным, который тесно связан с сельским хозяйством — Россельхозбанк, рассказал Аксаков.

По словам депутата, "жизнь берет свое, в Европе есть понимание, что надо принимать решение о допуске Россельхозбанка к системе SWIFT", пишет "Парламентская газета".

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Петер Стано рассказал, что Евросоюз принял к сведению позицию России по значению Россельхозбанка в экспорте сельскохозяйственной продукции. Чиновник отметил, что ограничения Евросоюза "не нацелены на торговлю сельскохозяйственной и пищевой продукцией" между Россией и третьими странами.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Урожай пшеницы
Урожай пшеницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.