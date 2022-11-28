В Госдуме назвали условие продажи российского зерна за рубеж

Россия готова к такому варианту, несмотря на санкции

Россия готова поставлять зерно за рубеж в том случае, если Россельхозбанк вернется в систему SWIFT. Об этом рассказал председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Парламентарий напомнил, что Россия является крупнейшим производителем зерна в мире, а также подчеркнул, что 2022 год стал рекордным для российских аграриев с точки зрения собранного урожая.

В России готовы продавать излишки зерна за рубеж, но в ответ ставят вопрос о том, чтобы также поставки зерна могли финансово обслуживаться банком профильным, который тесно связан с сельским хозяйством — Россельхозбанк, рассказал Аксаков.

По словам депутата, "жизнь берет свое, в Европе есть понимание, что надо принимать решение о допуске Россельхозбанка к системе SWIFT", пишет "Парламентская газета".

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Петер Стано рассказал, что Евросоюз принял к сведению позицию России по значению Россельхозбанка в экспорте сельскохозяйственной продукции. Чиновник отметил, что ограничения Евросоюза "не нацелены на торговлю сельскохозяйственной и пищевой продукцией" между Россией и третьими странами.

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