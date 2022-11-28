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КС счел неконституционной норму о наказании за вождение под действием лекарств

14:41
  • понедельник
  • 28 ноября 2022

Законодательный пробел предписано устранить

Конституционный суд России признал неконституционной норму Кодекса об административных правонарушениях, по которой суды могут привлечь к ответственности за вождение в состоянии опьянения лекарствами, поскольку в ней отсутствуют четкие критерии определения такого состояния.
Названы лекарства, употребление которых грозит лишением прав

Суд проверил примечание к статье 12.8 КоАП по запросу Салехардского городского суда, рассматривавшего дело водителя, который в августе 2021 года застрял на высоком бордюре. Когда очевидцы предложили ему помощь, водитель отреагировал неадекватно, и они вызвали полицию. Медицинское освидетельствование обнаружило в организме водителя лекарственные препараты, влияющие на психофизические функции.

Поскольку законодательством не установлен точный перечень медицинских препаратов, способных вызвать опьянение, но не запрещенных к употреблению, Салехардский городской суд направил запрос в КС.

Конституционный суд напомнил, что действующее законодательство прямо предполагает административную ответственность только за вождение после употребления алкоголя, наркотиков или психотропных веществ.

При этом вождение в состоянии лекарственного опьянения чревато риском для жизни и здоровья людей, поэтому объективно нуждается в эффективном противодействии. КС усмотрел в оспариваемой норме признаки конституционно значимого пробела и поручил и устранить его, а также вытекающую из него неопределенность критериев установления состояния "лекарственного опьянения", сообщает "Интерфакс".

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