Российские военные отбили украинскую контратаку в ДНР

Противник потерял до 80 человек

Ведущие наступление в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские военные отбили украинскую контратаку.

ВСУ пытались контратаковать в ДНР, чтобы остановить наступление российских войск, но потеряли до 80 человек, сообщил в ходе ежедневного брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Нанесением комплексного огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны. Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и автомобиль", - говорится в сводке.

На артемовском направлении украинские войска силами четырех ротных тактических групп пытались контратаковать в направлении населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Яковлевка и Иванград в ДНР.

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