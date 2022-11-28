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"Яндекс" запустил поездки на такси с попутчиком

14:36
  • понедельник
  • 28 ноября 2022

В машине смогут находиться не более двух пассажиров с разными маршрутами

Агрегатор такси "Яндекс Go" запустил в Москве и Санкт-Петербурге возможность поездок с попутчиком. Для этого надо выбрать в приложении опцию "Вместе".

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"В таком случае одну машину смогут вызвать двое человек с попутными маршрутами. Стоимость поездки при этом будет ниже для обоих, а водитель заработает больше, выполняя, по сути, два заказа одновременно", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что алгоритм сам подбирает попутчика (не более одного) с самым подходящим маршрутом.

Опция доступна для тарифа "Эконом" с 14:00 понедельника.

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