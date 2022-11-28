Кабмин выделит более 2,6 млрд рублей регионам Арктики

Об этом рассказал глава правительства

Российское правительство выделит более 2,6 млрд рублей регионам Арктики: Коми, Чукотскому округу, Архангельской и Мурманской областям. Об этом в понедельник, 28 ноября, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как отметил глава кабмина на совещании с вице-премьерами, правительство продолжает поддерживать развитие регионов Арктики.

Выделяемые средства пойдут на строительство и ремонт объектов образования, спорта и культуры, приобретение автобусов и машин скорой помощи, закупку медицинского оборудования и ремонт автомобильных дорог, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что для изучения и освоения Арктики имеет особое значение обеспечение безопасного устойчивого судоходства в данном регионе и увеличение перевозок по Северному морскому пути. Для этого в рамках большого серийного проекта были заложены два российских атомных ледокола — "Якутия и "Урал". 22 ноября на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге первое судно спустили на воду, а на втором - подняли государственный флаг России.

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