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Россия вновь выразила тревогу из-за военно-биологической деятельности США

15:31
  • понедельник
  • 28 ноября 2022

Москва призывает Вашингтон дать исчерпывающие разъяснения

Военно-биологическая деятельность США, проводимая за пределами американской территории, вызывает обеспокоенность у России. Такое заявление в понедельник, 28 ноября, сделал постоянный представитель Российской Федерации при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов.

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Дипломат напомнил, что Москва многократно открыто предъявляла претензии и выражала обеспокоенность в связи с военно-биологической деятельностью, проводимой при непосредственном содействии и участии военного ведомства США в лабораториях за пределами американской территории. Такие работы ведутся в том числе в бывших республиках СССР, вдали от североамериканского континента и вблизи от российских границ.

Однако многократные призывы к американской стороне дать исчерпывающие разъяснения в отношении такой деятельности остаются без должной реакции по существу, подчеркнул Гатилов.

По словам российского постпреда, такая скрытность и игнорирование со стороны США российских претензий лишь подтверждают их обоснованность, сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американские ученые не заботятся об охране биологических материалов в США и других странах. Если такая преступная халатность царит в биолабораториях непосредственно на территории США, Захарова предложила задуматься, "насколько американским ученым плевать на то, как охраняются штаммы в других странах".

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