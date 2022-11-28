Папа Римский Франциск назвал условие своего визита в Киев

Понтифик принял решение
Папа Римский Франциск назвал условие, при котором он согласен приехать в Киев.
Посещение украинской столицы будет возможно только при визите Москвы, сообщил он в интервью иезуитскому журналу America magazin.
"Я думал о поездке в Киев, но я принял решение: если я поеду, я поеду в Москву и Киев, в оба города, не только в один из двух", - сказал глава Ватикана.
Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские власти ведут переговоры о визите папы Римского Франциска в Киев.
В ноябре Ватикан заявил, что готов выступить посредником в случае возобновления переговоров по урегулированию между Россией и Украиной и предлагает свою территорию в качестве нейтрального места для их проведения.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"