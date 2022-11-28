Более трети россиян назвали себя абсолютно непьющими

Опрос провел ВЦИОМ
Как показал опрос ВЦИОМ, на который ссылается "Интерфакс", абсолютно непьющими считают себя 36% россиян.
По их словам, они не употребляют и ранее не употребляли алкогольные напитки.
Уточняется, что больше всего непьющих россиян (53%) оказалось среди респондентов в возрасте от 60 лет.
Также исследование показало, что не употребляющих спиртное женщин почти в полтора раза больше, чем мужчин (41% и 30% соответственно).
Опрос провели среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"