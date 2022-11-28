Более трети россиян назвали себя абсолютно непьющими

Опрос провел ВЦИОМ

Как показал опрос ВЦИОМ, на который ссылается "Интерфакс", абсолютно непьющими считают себя 36% россиян.

По их словам, они не употребляют и ранее не употребляли алкогольные напитки.

Уточняется, что больше всего непьющих россиян (53%) оказалось среди респондентов в возрасте от 60 лет.

Также исследование показало, что не употребляющих спиртное женщин почти в полтора раза больше, чем мужчин (41% и 30% соответственно).

Опрос провели среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

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