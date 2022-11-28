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Подсчитана стоимость новогоднего стола для россиян

15:30
  • понедельник
  • 28 ноября 2022

Траты вырастут на 15-20%

Новогодний стол обойдется россиянам на 15-20% дороже, чем в прошлом году. Траты на продукты к празднику подсчитали эксперты.

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По данным исследовательских компаний, сырые мясо и рыба выросли в цене примерно на 10%. Еще дороже обойдутся мясные и рыбные деликатесы, их стоимость увеличилась почти на 40%. Цены на продукты к праздничному столу выросли вслед за инфляцией, приводит данные исследовательского холдинга "Ромир" "Лента.ру".

"Драйвером такого роста станут алкогольные напитки: импортные подорожали почти на треть", — пояснила представитель "Ромира" Ксения Пайзанская.

При этом, как уже сообщалось, немного подешевели ингредиенты для салата оливье – на 0,4%. Отмечается, что цены на необходимые для приготовления традиционной закуски продукты снизились впервые за несколько лет. Четыре порции классического салата с вареной колбасой обойдутся в среднем на 1,6 рубля меньше, чем в прошлом году - в 375 рублей.

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