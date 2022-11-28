Толстой объяснил, почему Россию и Белоруссию не пустили на ПА ОБСЕ

Членам делегаций не выдали визы

Недопуск делегаций России и Белоруссии на Парламентскую ассамблею ОБСЕ демонстрирует боязнь Запада услышать альтернативное мнение. Такое заявление в понедельник, 28 ноября, сделал руководитель российской делегации в ПА ОБСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

В своем Telegram-канале политик написал, что эта ситуация показывает, "как легко могут быть нарушены все принятые международные нормы и правила этой крупнейшей организации по безопасности в Европе".

При этом часть стран-участниц ПА ОБСЕ решила, что они в состоянии приостановить членство самой большой европейской страны – Российской Федерации "якобы до выполнения неких условий", однако "еще сохраняется здравый смысл у отдельных членов ПА ОБСЕ, которые высказались против принятия подобных русофобских решений", отметил Толстой.

Как заверил вице-спикер Госдумы, Россия и дальше будет работать, чтобы отстаивать свои позиции на международных площадках, но уже после своей победы в специальной военной операции на территории Украины.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел заявили, что отказ властей Польши в участии главе МИД России Сергею Лаврову в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ наносит удар по безопасности в Европе и "фактически уничтожает эту переговорную площадку".

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