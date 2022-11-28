Юбилейный "Голос. Дети" будет вести Яна Чурикова

Дмитрий Нагиев взял творческую паузу

Премьера юбилейного сезона проекта "Голос. Дети" состоится на Первом канале 9 декабря. Ведущей шоу вместо Дмитрий Нагиева, который работал в проектах "Голос" десять лет, будет Яна Чурикова. Об этом в понедельник, 28 ноября, рассказали в пресс-службе Первого канала.

Кресла наставников команд займут музыканты Баста и Егор Крид, в этой роли также дебютирует певица МакSим. Помогать Яне Чуриковой в качестве соведущей будет актриса Агата Муцениеце.

Яна Чурикова, известная как бессменная ведущая "Фабрики звезд", прокомментировала новую работу. Она заявила, что у нее с участниками шоу много общего: они первый раз выходят на большую сцену, а она первый раз ведет "Голос", сообщает ТАСС.

Ранее на Первом канале сообщали, что с Нагиевым было оговорено, что после десяти лет работы в проекте он возьмет творческую паузу. Новой ведущей телешоу "Голос 60+" вместо Нагиева была выбрана Лариса Гузеева.

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