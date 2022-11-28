В Турции заявили о готовности к наземной операции в Сирии

Решение может быть принято уже 28 ноября

Турецкая армия ждет решения президента о начале наземной операции в Сирии. Вооруженные силы завершили все приготовления.

"Все приготовления закончены. Теперь необходимо политическое решение", - приводит агентство Reuters слова высокопоставленного турецкого чиновника. По его данным, решение может быть принято на заседании правительства страны 28 ноября.

Воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" на севере Сирии Анкара начала 20 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал действия армии успешными и не исключил последующей наземной операции. А глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил в понедельник, что цель Анкары - обеспечить прекращение продолжающейся 11 лет гражданской войны в Сирии, передает ТАСС.

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