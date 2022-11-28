Российские ВКС сорвали погрузку украинской боевой техники

В ЛНР две украинские роты пытались пойти в атаку в районе населенного пункта Куземовка

Российские ВКС высокоточным ударом сорвали погрузку украинской боевой техники на железнодорожной станции в Днепропетровской области. Уничтожено свыше 10 единиц техники и порядка 100 националистов. Об этом сообщили в нашем Минобороны. Большими потерями для ВСУ обернулись и неудачные попытки остановить продвижение российских войск на артемовском и южно-донецком направлениях. А в Мелитополе задержаны диверсанты, которые, по поручению Киева, готовили серию терактов в Запорожской области.

Эти двое мужчин на допросе признались: на Украине совершили грабеж. Были пойманы. А потом СБУ предложила: или в тюрьму, или в российский Мелитополь - устраивать теракты против мирного населения. Вместе с сообщницей из местных жителей мужчины доставлены в Москву, где против них возбуждены уголовные дела.

На передовой планам украинских подразделений также не суждено сбыться. На запорожском направлении ВСУ периодически пытаются прощупать оборону российских войск, что приводит только к очередным потерям. Наши разведчики с беспилотника увидели, как боевики на земле маскируют новый наблюдательный пункт в непосредственной близости от линии соприкосновения.

Координаты передают артиллеристам. Для уничтожения объекта, который даже не успел заработать, задействуют самоходную установку "Акация". Попадание подтверждают данные так называемого объективного контроля.

Расчеты буксируемых пушек "Гиацинт-б" могут вести огонь по позициям противника на расстоянии в 30 километров. Серьезный аргумент в контрбатарейной борьбе. На этот раз цель - ангар с техникой ВСУ, оборудованный в лесополосе. Стрельбу корректируют с помощью беспилотного летательного аппарата. Он же фиксирует попадание.

В Луганской народной республике две украинские роты пытались пойти в атаку в районе населенного пункта Куземовка. Были разбиты артиллерий и авиацией. Возле Серебрянского Лесничества еще две тактические группы также были накрыты артиллерией на выходе с позиций. В надежде остановить наступление российских войск в Донецкой народной республике украинские части пытались контратаковать возле Белогоровки, Яковлевки, Иванграда. На южно-донецком направлении отражены две атаки ВСУ в районе населенных пунктов Нескучное и Октябрь.

Игорь Конашенков, представитель Минобороны России: "В результате удара высокоточным оружием ВКС России по сосредоточению живой силы и военной техники 17-й танковой бригады ВСУ в районе станции Моисеевка Днепропетровской области во время погрузки на железнодорожный транспорт уничтожены восемь единиц бронетехники и пять автомобилей. Кроме того, уничтожено более 100 украинских военнослужащих".

Сложная обстановка на Запорожской АЭС. Украинские подразделения периодически наносят артиллеристские удары. Чтобы избежать ЧП, четыре энергоблока были остановлены ранее - и уже охлаждены. Еще два сейчас переведены из рабочего состояния в режим горячего останова: это когда выработка электроэнергии уже прекращена, но температура и давление в контурах еще достаточно высоки. Продолжаются переговоры с магатэ о помощи в создании вокруг самой крупной в европе атомной электростанции зоны безопасности.

Дмитрий Гусев., Егор Киселев, "ТВ Центр"

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