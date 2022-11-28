Не по карману: Большой адронный коллайдер остановили раньше срока

Европейцы же все чаще выходят на митинги

Европейская организация по ядерным исследованиям на две недели раньше запланированного срока остановила работу Большого адронного коллайдера. Решение было принято из-за риска нехватки энергии. Экономить в Европе приходится на всём. Но в Старом Свете больше внимания уделяют тому, как бы еще навредить Москве. На повестке дня - потолок цен на российскую нефть. Вот только переговоры по этому вопросу снова зашли в тупик.

У Евросоюза осталась ровно неделя, чтобы согласовать "потолок цен" на российскую нефть, доставляемую танкерами. Однако, как сообщает Bloomberg, договориться по-прежнему не получается. Польша и Прибалтика настаивают на 30 долларах за баррель. Германия и Франция - на 70. При этом если решение не будет принято до 5 декабря, вступит в силу полное эмбарго, и Европа, согласно собственным же санкциям, вообще останется без танкерной нефти из России. Впрочем, и согласование предельной цены грозит тем же самым, учитывая на этот счет позицию Москвы.

Ситуация тупиковая. При этом европейские политики продолжают хорохориться. Тот же Олаф Шольц уверяет, что все под контролем. Энергобезопасность Германии обеспечена. Волноваться не о чем.

"Я уже говорил о полных хранилищах, терминалах для сжиженного природного газа и новых контрактах на поставки, продлении использования угольных электростанций и продлении срока службы АЭС. Все это означает - энергетическая безопасность Германии на эту зиму гарантирована. Она гарантирована, потому что правительство смело приняло необходимые решения и потому что домохозяйства и компании по всей стране экономят энергию", - говорит канцлер ФРГ.

Экономят энергию и в Бундестаге, сообщает Spiegel. По новым правилам температура в кабинетах не должна превышать 19 градусов. Оттого на заседания многие депутаты теперь приходят в теплых кофтах и даже куртах, не забывая намотать на шею шарф. И это в стране, которая еще год назад носила гордое звание первой экономики Евросоюза. И была главным газовым хабом Европы. Однако благодаря "мудрым" немецким политикам все это теперь в прошлом. Как и мечта Германии о самостоятельности, которую уничтожили вместе с "Северными потоками".

О том, кто это сделал, Берлину прекрасно известно, говорит бывший председатель социал-демократической партии ФРГ Оскар Лафонтен: "Взрыв двух газопроводов - это объявление войны Германии. И то, что Берлин пытается это скрыть, - подлый и трусливый поступок. США либо осуществили этот теракт напрямую, либо дали ему зеленый свет. Без ведома и согласия Вашингтона разрушение трубопроводов было бы невозможно. Это был враждебный акт против ФРГ, который еще раз дает понять, что мы должны освободиться от опеки американцев".

В этом плане ЕС сейчас напоминает Украину, чей президент тоже любит пафосно врать, преподнося неудачи как достижения. Это касается и боевых действий. И ситуации с электроэнергетикой, которая близка к коллапсу. Мэр Киева Виталий Кличко уже открыто говорит, что часть жителей столицы, возможно, придется эвакуировать. При этом сам Зеленский уверяет, что все якобы под контролем.

На этом фоне Киев продолжает требовать у Запада системы ПВО, а также другое оружие, которое, по словам бывшего командующего ВДВ Украины, пригодится его стране в том числе для захвата Крыма. О том, что такая операция давно готовилась, в интервью Economist генерал-лейтенант Забродский тоже признал. Она должна была начаться в 2023 году.

Для обсуждения дальнейшей поддержки Украины в Киев сегодня приехали министры иностранных дел Эстонии, Литвы и Латвии. А также главы МИД Финляндии, Исландии и Норвегии. При этом "Нью-Йорк Таймс" сообщает, что США и странам НАТО все труднее вооружать Украину, сохраняя при этом достаточный уровень собственных запасов.

"Страны НАТО в последнее время менее активно передают Украине вооружение, в том числе из-за того, что склады альянса с оружием и военной техникой начали пустеть. С этим столкнулись многие страны. Кроме того существует усталость в европейском обществе от этой войны. И на это политики тоже вынуждены ориентироваться", - сказал Томаш Шатковский, посол Польши в НАТО.

Люди в Европе все чаще выходят на митинги, требуя прекратить поддержку Украины и снять антироссийские санкции. Цифры в их платежках продолжают расти. Электричество становится не по карману и бизнесу. И ученым, из-за чего на две недели раньше срока пришлось даже остановить работу Большого адронного коллайдера.

Александр Панюшкин, Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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