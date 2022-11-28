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Устроившая смертельное ДТП на улице Свободы была под наркотиками

15:58
  • понедельник
  • 28 ноября 2022

Ей грозит от 8 до 15 лет заключения

Столичная прокуратура обнародовала результаты экспертизы виновницы вчерашнего ДТП на северо-западе Москвы. Выяснилось, что Наталья Украинская, сидевшая за рулем внедорожника, в момент аварии находилась в состоянии наркотического опьянения, передает "ТВ Центр".

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Теперь нарушительнице грозит от 8 до 15 лет заключения и лишение права заниматься определенными видами деятельности на срок до 3 лет.

ДТП произошло накануне вечером на улице Свободы. Автомобиль KIA Sportage выехал на тротуар, по которому шла женщина с двумя детьми, и сбил их. Мать и 4-летний мальчик погибли на месте. Годовалая девочка, которая была в коляске, серьезно пострадала. За её жизнь сейчас борются врачи.

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Последствия ДТП
Последствия ДТП на улице Свободы
Последствия ДТП на улице Свободы
Последствия ДТП на улице Свободы
Последствия ДТП на улице Свободы
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