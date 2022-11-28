Собянин анонсировал открытие после комплексной реконструкции поликлиники в Западном Дегунине

Удобные стойки вместо регистратуры, зоны ожидания, безбарьерная среда, кулеры с водой и телевизоры

В Москве после комплексной реконструкции готовится к открытию поликлиника в районе Западное Дегунино. Здание перестроили практически полностью. Теперь у него новый фасад, заменены инженерные коммуникации, лифты и система вентиляции. Учреждение оснастили самым современным медицинским оборудованием. Работы по реконструкции сейчас идут в 132 столичных поликлиниках, а 69 уже соответствуют новому московскому стандарту.

Так выглядит 138-я поликлиника в столичном районе Западное Дегунино. Сейчас это - один из филиалов Консультативно-диагностического центра №6. Здание 1966 года постройки местные жители теперь узнают с трудом.

"Прошел год, и вот за этот год мы получили абсолютно обновленное красивое здание. Были поменяны не только инженерные коммуникации, а вообще облик внешний абсолютно изменился", - говорит Наталья Суворова, главный врач Консультативно-диагностического центра №6.

В обновленной поликлинике теперь все по московскому стандарту: удобные стойки вместо регистратуры, зоны ожидания, безбарьерная среда, кулеры с водой и телевизоры. Удобная навигация и мебель, приятные светлые тона. Но главное - новое оснащение. Теперь здесь есть, например, аппараты для рентгенографии последнего поколения.

"Это снизит нагрузку на филиалы, на поликлиники и сделает более доступными рентгенологические исследования для пациентов. Нагрузка на рентгенологические исследования огромная, потому что практически весь спектр заболеваний, включая то или иное исключение или подтверждение того или иного заболевания", - отметила Марина Урядова, заведующая отделением лучевой терапии.

И это не все, чем может теперь похвастаться данное отделение. Новый цифровой маммограф компактнее старых моделей. Рентгеновская трубка в нем перемещается относительно положения тела пациента. Минимальная лучевая нагрузка и сжатие молочных желез делают прием комфортным. Данные на него напрямую передаются на рабочий компьютер врача.

Осмотрел поликлинику после капитальной реконструкции мэр Москвы Сергей Собянин.

"Новые возможности у врачей и для комфортной работы, и для диагностики, и для лечения. Так что с 5 декабря двери откроются уже для пациентов, и жители близлежащих микрорайонов получат в шаговой доступности без всяких отклонений новую, реально новую самую современную поликлинику с самым современным оборудованием. Поэтому амбулаторное звено в Москве всегда является таким приоритетном для его развития. Вы знаете о том, что мы реализуем программу полной реконструкции большинства поликлиник Москвы, 200 поликлиник вообще по сути дела после реконструкции становятся новыми", - заявил глава города.

Самое современное оборудование теперь есть в ЛОР-отделении, офтальмологии, закуплены четыре аппарата УЗИ экспертного класса. Хирургия теперь оснащена лазерными аппаратами. Приписаны к филиалу около 50 тысяч москвичей. Более 500 проходят через нее ежедневно.

Еще появился кабинет лечебной физкультуры, оборудование для диагностики и заболеваний двигательной системы и реабилитации. Для врачей и медсестер - уютные комнаты отдыха с эргономичной мебелью, а территория вокруг здания благоустроена.

За два года в Москве прошла реконструкция в 69 поликлиниках. Сейчас строительно-монтажные работы идут в 132 зданиях, а до конца года будут сданы 14 поликлиник.

Александра Панина, Андрей Булычев, Алексей Комаров, Юрий Ламзин, "ТВ Центр"

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