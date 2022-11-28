На территории бывшего завода

Санкт-Петербург готовится принять рекордное число туристов на новогодние праздники. Для этого в городе созданы все условия. Например, на берегу Финского залива открылся уникальный каток у моря - на территории бывшего завода "Севкабель". Это общественное пространство появилось на карте города несколько лет назад. Сегодня там работают заведения общественного питания, магазины, различные творческие мастерские.

Скользить на коньках по льду, когда за спиной шумит море, а на горизонте - корабли: такое возможно только в Санкт-Петербурге. Этот каток открылся несколько дней назад, а билеты на ближайшие сеансы уже раскуплены. И это еще туристы не подъехали, говорят организаторы: пик посещаемости ждут на новогодние каникулы.

"Сейчас приезжают очень много из других городов, потому что мы часть новой культурной географии Петербурга и наша набережная стала визитной карточкой города. В этом году мы ожидаем довольно много туристов", - рассказала Евдокия Горбовская, директор по связям с общественностью пространства "Севкабель Порт".

Оно открылось на территории бывшего одноименного завода: прямо в зданиях цехов десятки кафе, игровые зоны, музыкальные клубы и выставочные площадки. И таких мест, где побывать нужно обязательно, становится все больше в Петербурге. Этим летом на территории бывшего Кожевенного завода открылось арт-пространство "Брусницын" - по фамилии купцов, которые владели предприятием до революции. Город прирастает целыми культурными кварталами. И путешествие по нему становится все интереснее.

"В этом году мы увидели очень важное: стало намного больше приезжать в Санкт-Петербург семей с детьми. На полноценные каникулы, на короткие выходные. Это очень важно для нас", - отметил Сергей Корнеев, председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Ответ на традиционный вопрос "Что посмотреть в Санкт Петербурге?" становится все сложнее. Комитет по развитию туризма и новостной портал "Фонтанка.ру" вместе с читателями создали гид по городу. В него после голосования попадают адреса, которые рекомендуют сами петербуржцы.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"