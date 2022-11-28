Группа сосредоточена на подконтрольной Киеву части Запорожья

ВСУ готовят очередную атаку на Запорожскую АЭС. На подконтрольной Киеву части Запорожской области сосредоточены свыше 700 спецназовцев, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Свыше 700 боевиков Сил специальных операций Украины находятся в Запорожской области, на территории, подконтрольной режиму Зеленского. Эти 700 с лишним человек обучены форсировать Днепр, совершать высадку десанта и захватывать крупные объекты техногенного происхождения", - заявил Рогов в эфире телеканала "Соловьев Live".

Ранее Рогов сообщал, что на Запорожском направлении за четыре дня союзные силы сорвали около пяти попыток прорыва, предпринятых ВСУ. Ликвидирован личный состав, а также танки и бронетехника украинских подразделений.

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