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ВСУ подготовили 700 спецназовцев для атаки на ЗАЭС

16:23
  • понедельник
  • 28 ноября 2022

Группа сосредоточена на подконтрольной Киеву части Запорожья

ВСУ готовят очередную атаку на Запорожскую АЭС. На подконтрольной Киеву части Запорожской области сосредоточены свыше 700 спецназовцев, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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"Свыше 700 боевиков Сил специальных операций Украины находятся в Запорожской области, на территории, подконтрольной режиму Зеленского. Эти 700 с лишним человек обучены форсировать Днепр, совершать высадку десанта и захватывать крупные объекты техногенного происхождения", - заявил Рогов в эфире телеканала "Соловьев Live".

Ранее Рогов сообщал, что на Запорожском направлении за четыре дня союзные силы сорвали около пяти попыток прорыва, предпринятых ВСУ. Ликвидирован личный состав, а также танки и бронетехника украинских подразделений.

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