Москва призвала Осло отказаться от русофобских акций

Приговоры в отношении россиян политически мотивированы

Министерство иностранных дел России сообщило о вызове посла Норвегии Роберта Квиле в связи с имевшими место в последние месяцы задержаниями и судебными процессами в отношении российских граждан по обвинению якобы в противозаконном использовании беспилотных летательных аппаратов.

"Отметили, что приговоры в отношении россиян политически мотивированы и не имеют ничего общего с принципами справедливого и непредвзятого правосудия", - указали в ведомстве.

Там добавили, что Москва призывает власти Норвегии отказаться от подобных русофобских акций и преследования российских граждан по признаку национальной принадлежности.

Ранее МИД рекомендовал россиянам соблюдать осторожность при планировании поездок в Норвегию, поскольку там разыгралась "антироссийская шпиономания".

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