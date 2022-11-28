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Россия отложила встречу с США по ДСНВ

16:50
  • понедельник
  • 28 ноября 2022

Заседание состоится позже

Заседание России и США по Договору о стратегических наступательных вооружениях, которое планировалось провести с 29 ноября по 6 декабря, не состоится, передает РБК со ссылкой на российский МИД.

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Уточняется, что заседание перенесут на более поздний срок.

Стороны планировали обсудить взаимные претензии в рамках СНВ-3 - прежде всего вопрос о возобновлении инспекций на местах.

СНВ-3 (договор о сокращении стратегических наступательных вооружений) был официально продлен 5 февраля 2021 года. Он истекает в феврале 2026-го. 

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