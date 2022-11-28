Путин и Токаев подписали декларацию по случаю 30-летия дипотношений

Россия остается одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана

Декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном подписали сегодня президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев, передает "ТВ Центр".

Встреча прошла в Москве, куда Токаев прилетел еще накануне. Для него это первый зарубежный визит после переизбрания на пост главы государства. Лидеры в режиме видео-конференции также приняли участия в 18-м форуме Межрегионального сотрудничества Москвы и Астаны. Само мероприятие проходит в Оренбурге и посвящено вопросам снятия ограничений международной торговли.

Как отметил Владимир Путин, Россия остается одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. В прошлом году товарооборот между нашими странами вырос на 35% и достиг почти 25 миллиардов долларов. Президенты пришли к мнению, что сегодня прежде всего необходимо усилить работу подкомиссии по приграничному сотрудничеству.

"Мы сейчас открывали, поучаствовали в Форуме регионов, который проводится регулярно. Уверен, что и там коллеги добьются существенных конкретных результатов, потому что значительный объем товарооборота идет как раз по приграничным территориям, между собой люди общаются, лучше даже знают ситуацию о возможностях друг друга, чем из центра. Мы сейчас отметили рост товарооборота в 2021 году. В 2022 году он тоже растет уверенно. Мы работаем и по традиционным наших направлениям, по высокотехнологичным сферам, что чрезвычайно важно для перспективы", - отметил Путин.

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