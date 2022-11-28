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Украинским войскам нанесен серьезный урон под Угледаром

17:00
  • понедельник
  • 28 ноября 2022

Отражены контратаки в направлении Павловки

Попытки ВСУ атаковать на Угледарском направлении окончились провалом. Противник понес серьезные потери, сообщил врио главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин.

Пушилин заявил о 90%-м освобождении Павловки
Пушилин: союзные силы продвигаются по всей линии соприкосновения

"Угледарское направление: были попытки контратаковать в направлении Павловки, Шевченко, но наши подразделения с успехом, в том числе и бойцами "Каскада", попытки противника пресекли. Противник понес очень серьезные потери", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Также, по данным Пушилина, ВС России уже ведут бои в центре Марьинки. Бойцы ЧВК "Вагнер" успешно продвигаются к Артемовску (Бахмуту), город в скором времени будет взят в кольцо.

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