Варшава выделила кладбище для погибших польских наемников

Предусмотрено место для 1700 захоронений

Польские власти выделили 35 гектаров земли под новое кладбище. Как пишут местные СМИ, участок обустроен по проекту военных кладбищ в США: зеленый газон и небольшие серые надгробия, никаких оград или украшений. Предусмотрено место для 1700 захоронений наемников, воюющих сейчас на Украине.

По данным газеты Niezależny Dziennik Polityczny, с начала специальной военной операции на Украине уже погибли около 1200 наемников из Польши. Еще несколько тысяч польских граждан, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ, были ранены.

Издание утверждает, что Польша сейчас - лидер по числу отправленных на Украину военных. На нее же приходится наибольшее число погибших во время СВО иностранных наемников. По последним данным, только на запорожском направлении на стороне Киева воюют наемники из 40 иностранных государств. Больше всего среди них поляков - около 5 тысяч человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"